Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı

Şuhut'ta din görevlilerine yönelik aylık değerlendirme toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde cami görevlileri ile Kur’an kursu öğreticilerine yönelik aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı başkanlığı ve açılış

Kur’an kursu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şuhut İlçe Müftü Vekili ve Sinanpaşa İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu başkanlık etti. Program Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda ay boyunca yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Gündem maddeleri ele alınarak ilgili birimler tarafından tebliğ ve müzakereler yapıldı.

Eğitimler ve sahadaki ihtiyaçlar

Programda ayrıca önümüzdeki dönem açılması planlanan hizmet içi eğitim kursları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler sunuldu. Cami görevlilerinin sahadaki ihtiyaçları, eğitim süreçleri ve ilçe genelindeki din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Kapanış

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE CAMİ GÖREVLİLERİ İLE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE YÖNELİK AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.