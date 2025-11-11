Şuhut'ta Düğünde Sürpriz Hediye: Damada Kuzu Takdim Edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hasan Ali Karanlık ile Ezgi Karanlık'ın düğününde, unutulmaz anlar yaşandı.

Arkadaşlarından esprili ve anlamlı jest

Damadın arkadaşları Abdullah Yakşi, Mevlüt Şen, Fatih Arık ve Hüseyin Özdemir, düğün salonuna süslenmiş bir kuzu getirerek yeni evli çifte hediye etti. Arkadaşları, "Kuzucu adama hediye olarak kuzu yakışır" diyerek yaptıkları jestle salonda sürpriz etkisi yarattı.

Kuzu, gelinlik süsleriyle hazırlandı ve davetlilerin önünde damada takdim edildi. Misafirler bu esprili ve anlamlı hediyeyi ilgiyle izledi; renkli anlar hem salonda hem de sosyal medyada gündem oldu.

