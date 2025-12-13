DOLAR
Şuhut'ta Emniyetten Hatıra Ormanı: 80 Ihlamur Fidanı Dikildi

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Taşlıca Mahallesi’ndeki 1530 metrekarelik alana 80 ıhlamur fidanı dikilerek Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:50
Şuhut'ta Emniyetten Hatıra Ormanı: 80 Ihlamur Fidanı Dikildi

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Hatıra Ormanı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kurum adına Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Proje Detayları

Taşlıca Mahallesi’nde, ilçe merkezinde yer alan 1530 metrekarelik alana hayata geçirilen hatıra ormanına 80 adet ıhlamur fidanı dikildi.

Katılımcılar ve Amaç

Düzenlenen programa Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü ll Yardımcısı Savaş Kan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Fidan dikimiyle gerçekleştirilen etkinlikte çevre bilinci ve doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekilirken, gelecek nesillere daha yeşil bir Şuhut bırakılması hedeflendi. Katılımcılar, oluşturulan hatıra ormanının ilçeye ve doğaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

