Şuhut’ta Hafızlık İcazet Sevinci

Tören ve Katılımcılar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. Manevi atmosferiyle dikkat çeken programda genç hafızlar büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

Törene; İzzet Cem Eser, Ali Üney, Yılmaz Güngör, Kur’an Kursu Müdürü Ahmet Türkkan, Kaymakamlık Sekreteri Sadullah Baştürk, Şehit Babası Lokman Çubuk ile kurs öğreticileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, hafızlık makamının İslam dünyasındaki önemine vurgu yaparak, Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmenin büyük sabır, azim ve fedakârlık gerektirdiğini ifade etti. Kaymakam Eser, emeği geçen öğreticilere, ailelere ve öğrencilere teşekkür ederek genç hafızları tebrik etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi; törende hafızlara Kur’an-ı Kerim rehberliğinde ilim, ahlak ve hikmet dolu bir ömür temennisinde bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDEKİ BÖLGE YATILI ERKEK HAFIZLIK KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ‘HAFIZLIK İCAZET BELGESİ TAKDİM TÖRENİ’ DÜZENLENDİ.