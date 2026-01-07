Şuhut’ta Hafızlık İcazet Sevinci

Afyonkarahisar Şuhut'ta Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda düzenlenen 'Hafızlık İcazet Belgesi Takdim Töreni'nde genç hafızlar sevinç yaşadı.

Şuhut’ta Hafızlık İcazet Sevinci

Şuhut’ta Hafızlık İcazet Sevinci

Tören ve Katılımcılar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. Manevi atmosferiyle dikkat çeken programda genç hafızlar büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

Törene; İzzet Cem Eser, Ali Üney, Yılmaz Güngör, Kur’an Kursu Müdürü Ahmet Türkkan, Kaymakamlık Sekreteri Sadullah Baştürk, Şehit Babası Lokman Çubuk ile kurs öğreticileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, hafızlık makamının İslam dünyasındaki önemine vurgu yaparak, Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmenin büyük sabır, azim ve fedakârlık gerektirdiğini ifade etti. Kaymakam Eser, emeği geçen öğreticilere, ailelere ve öğrencilere teşekkür ederek genç hafızları tebrik etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi; törende hafızlara Kur’an-ı Kerim rehberliğinde ilim, ahlak ve hikmet dolu bir ömür temennisinde bulunuldu.

