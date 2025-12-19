DOLAR
Şuhut'ta Sabah Namazı Buluşması Efe Köyü Eski Camii'nde

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Efe Köyü Eski Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında birlik, Kur'an tilaveti ve kahvaltı ile manevi birliktelik sağlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:40
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması bu hafta Efe Köyü Eski Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programda birlik ve manevi atmosfer öne çıktı

Programda İlçe Vaizi Abdüsselam Fırat ile cami görevlileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu.

Yapılan dualarla birlikte katılımcılar arasında manevi bir coşku yaşandı; cemaat arasında kaynaşma ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Etkinlik sonrası ikram

Programın sonunda cemaate kahvaltı ikram edildi, bu vesileyle katılımcılar arasındaki sohbet ve dayanışma sürdürülmüş oldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

