Şuhut'ta Sabah Namazı Buluşması Efe Köyü Eski Camii'nde

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması bu hafta Efe Köyü Eski Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programda birlik ve manevi atmosfer öne çıktı

Programda İlçe Vaizi Abdüsselam Fırat ile cami görevlileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu.

Yapılan dualarla birlikte katılımcılar arasında manevi bir coşku yaşandı; cemaat arasında kaynaşma ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Etkinlik sonrası ikram

Programın sonunda cemaate kahvaltı ikram edildi, bu vesileyle katılımcılar arasındaki sohbet ve dayanışma sürdürülmüş oldu.

