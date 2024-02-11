Şükran Kütükçü krizi CHP'yi karıştırdı: Kendini odaya kilitledi polislere direndi

CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki makam odası paylaşımı TBMM'de krize neden oldu. Özgür Özel'in yanında yer alarak kurultayda saf değiştiren protokol müdürü Şükran Kütükçü, odaya girip kapıyı kilitledi. Polis, kapıyı zorlayarak odayı tahliye etti.

Şükran Kütükçü krizi CHP'yi karıştırdı: Kendini odaya kilitledi polislere direndi
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır özel kalem müdürü olan Şükran Kütükçü, kurultayda Özgür Özel'in safına geçti. Özgür Özel de Kütükçü'yü protokol müdürü yaptı ve ona CHP'li meclis idare amirlerinin kullandığı odayı verdi. Ancak CHP'li vekillerin seçiminde Meclis İdare Amirliği'ni Kılıçdaroğlu'na yakın olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan aldı.

CHP'DE ODA KRİZİ

CHP'li Meclis İdare Amirlerinin kullandığı oda, Bayraktutan'a tahsis edilmesi gerekiyordu. Meclis yönetimi de bunu dikkate alarak, odanın kapısına meclis idare amiri yazılı bir tabela koydu.

Şükran Kütükçü ve parti yönetimi, tabelayı kaldırdı. Oda, Bayraktutan'a verilmedi. Bunun üzerine Bayraktutan, Meclis Genel Sekreterliği'ne giderek, odanın tahliye edilmesini talep etti.

Genel Sekreterlik, odanın boşaltılması için hem CHP grubuna hem de Şükran Kütükçü'ye yazı gönderdi. Ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. CHP genel başkanı Özgür Özel ve Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kütükçü'nün odayı bırakmamasına destek çıktı.

ŞÜKRAN KÜTÜKÇÜ POLİS EŞLİĞİNDE ODADAN ÇIKARILDI

Oda krizi çözüme kavuşmayınca Genel Sekreterlik, Meclis Polisi'ne müdahale etmesi için talimat verdi. Ancak alınan bilgilere göre, Şükran Kütükçü odaya girip kapıyı kilitledi ve polise kapıyı açmadı. Meclis Destek Hizmetleri Personeli, makam odasının kapısını kırarak Kütükçü'yü dışarı çıkardı. Kütükçü'nün eşyaları polis nezaretinde toplanıp götürüldü. Sonrasında Şükran Kütükçü'nün eşyaları boşaltılan oda, Uğur Bayraktutan'ın danışmanlarına verildi. Meclis Genel Sekreterliği, odayı boşaltmayı reddeden ve başdanışman olarak çalışan Şükran Kütükçü için disiplin soruşturması açtı.

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