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Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın düzenlediği 3. Kitap ve Kültür Günleri, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Etkinlik 1 Haziran'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 23:49
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri", Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Etkinlik, Şule Yüksel Şenler'in doğum günü olan 29 Mayıs'ta başlaması hedeflenerek düzenlendi.

Etkinlik Hakkında

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, bu etkinliğin insanların kitaplarla, yayınevleriyle ve yazarlarla buluştuğu önemli bir platform olduğunu belirtti. Usta, "Kitap ve Kültür Günleri, insanların iç dünyasındaki manevi yolculuğa çıktıkları günlerdir" dedi.

Şule Yüksel Şenler'in Anısı Yaşatılıyor

Usta, Şule Yüksel Şenler'in güçlü edebi yönü ve mücadelesiyle Türkiye'nin öncü kadınlarından biri olduğunu ifade ederek, etkinliklerin gençlerin Şenler'i tanıması için bir fırsat olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, etkinliklerin sanatsal yönlerin ve kültürel faaliyetlerin paylaşılması için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik Programı ve Davet

Etkinlikler, çeşitli yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve 5 bin çocuğa kitap hediye çeki verilecek. Bunun yanı sıra, söyleşiler, paneller, çocuk atölyeleri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Usta, tüm İstanbulluları etkinliğe davet ederek, "Aileler, çocuklarıyla, gençler kendi arkadaşlarıyla grup olarak etkinliklere katılabilirler" dedi.

Etkinlik Süresi ve Yer

Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri, Rami Kütüphanesi'nde 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu süreçte, Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filminin açık hava gösterimi gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

Gençler İçin Bir Fırsat

Usta, vakfın düzenlediği etkinliklerde gençlerin, kadınların ve ailelerin katılımıyla Şule Yüksel Şenler'i tanıyarak, bilerek yetişmelerini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, vakfın sosyal medya hesaplarından etkinlik detaylarının takip edilebileceğini açıkladı.

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür...

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri", Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür...

Her yaştan ziyaretçiyi kitap, kültür ve sanatla buluşturan "Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri", Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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