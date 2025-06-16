Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Coşku Doruğa Ulaştı

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Coşkusu

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6,300 öğrenci için görkemli bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, protokol üyeleri ve öğrencilerin Valilik önünde toplanmasıyla başladı.

Öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla bando eşliğinde Atatürk Stadyumu'na yürüdü. Stadın içindeki tören, mezunların kortej geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

TBMM Başkanı'ndan Öğrencilere Kıymetli Mesajlar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktığını vurguladı. Yanık, diplomaların sadece bilgi değil, azim ve hedeflere olan sadakati de simgelediğini ifade etti. Öğrencilere, bilgi kadar vicdanlı olmanın da önemli olduğu mesajını verdi.

Rektörden Gelecek Vizyonu

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Türkiye'nin sanayi gücü, yerli savunma sanayi ve milli uzay programıyla yeni bir çağa adım attığını belirtti. Mezunların milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol oynayacaklarını vurguladı ve onların projelerinin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Saltan, bu gücün maddi kalkınmanın ötesinde adalet ve merhamet için de kullanılması gerektiğini ifade etti.

Mezuniyet Andı ve Kutlamalar

Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, büyük bir heyecanla keplerini havaya fırlatarak müzik eşliğinde eğlendi. Törene çok sayıda protokol üyesi, akademisyen ve aileler katıldı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.