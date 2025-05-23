Süleyman Soylu: Anadolu, Dünyanın Güvenilir Liderliğine Sahip Çıkacak

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ASRİAD Sakarya 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Dünyanın güvenilir ülkelere, güvenilir liderlere, güvenilir fikirlere ihtiyacı var. Dünyanın güvenilir fikri de Anadolu'dan çıkacaktır." dedi.

Dünyada Kırılganlıklar ve Değişim

Soylu, dünya tarihinde yaşanan önemli olaylara değinerek, "Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın bedelini bütün dünya ödedi. 1990'da Doğu Bloku'nun çöküşü, yeni bir başlangıcın habercisi oldu. Ancak, bugün bir jeopolitik kırılmayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Küreselleşme Eleştirisi

Soylu, küreselleşmenin insanları bireyselleştirme amacını taşıdığını belirterek, bu süreçte komşuluk ilişkilerinin yok olmasına dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'deki insan hakları ihlallerine de değinerek "Dünyada güvenilir fikirlere ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Başarılı Stratejileri

Süleyman Soylu, Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel sorunları aşmayı başardığını vurgulayarak, doğru politikalar ve stratejilerle ilerlediğini söyledi.

Bosna-Hersek ile İlişkiler

Konuşmanın bir diğer önemli noktası ise Bosna-Hersek'in Türkiye ile olan ekonomik bağları oldu. Bosna Hersek Brçko Distrikt Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç, Türk işadamlarının bölgedeki ekonomik katkılarına değinerek, bu ilişkilerin güçlenmesi temennisinde bulundu.

ASRİAD'ın Ticari Faaliyetleri

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, derneklerinin Irak'taki ticari çalışmaları hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlenmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Son olarak, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, dernek bünyesinde 150 şirketin bulunduğunu ve bu şirketlerin bölgedeki istihdama önemli katkı sunduğunu dile getirdi. "ASRİAD üyesi iş adamları, yıllık 400 bin dolardan fazla milli hasıla katkısı sağlıyor" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun (sağ 3) katılımıyla Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programa Bosna Hersek Brçko Distrikt Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç (sağda), ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal (sağ 2), ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız (sol 3) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem Yüce (solda) de katıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun (sağ 3) katılımıyla Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programa Bosna Hersek Brçko Distrikt Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç (sağda), ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal (sağ 2), ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız (sol 3) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem Yüce (solda) de katıldı.