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Süleymaniye'de Mayın Tehlikesi Ortadan Kaldırılıyor

Süleymaniye'de, İran-Irak savaşı kalıntısı mayınlar temizleniyor. Turistler ve dağcılar için güvenli alanlar oluşturuluyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:57
Süleymaniye'de Mayın Tehlikesi Ortadan Kaldırılıyor

Süleymaniye’de Mayın Temizleme Çalışmaları Başladı

Irak’ın Süleymaniye kentinde, 1980-1988 yıllarında süren İran-Irak savaşından kalan mayınlar, dağcılar ve turistler için tehlike oluşturmaya devam ediyordu. Ancak, bu tehlike sona eriyor; mayın temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Mayın İşleri Müdürü Açıklama Yaptı

Süleymaniye Mayın İşleri Müdürü Muhsin Şeyh Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktaki Mahmut Han tepesindeki mayınların, Kürdistan Dağcıları Grubu’nun dağcılık faaliyetlerini daha güvenli hale getirmek için temizlendiğini ifade etti.

Abdulkerim, mayın tarlasının büyüklüğünün 130 bin metrekareye ulaştığını ve en tehlikeli mayın çeşitlerini barındırdığını, bu nedenle mayın temizliğinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Zorlu Coğrafi Şartlar

Temizlik çalışmalarının zorlu coğrafi şartlar altında yapıldığını belirten Abdulkerim, yağışlı ve hava durumunun elverişsiz olduğu zamanlarda çalışmalara devam edemediklerini kaydetti. "Bölgenin güzel doğasından dolayı turistler burayı ziyaret ediyor. Bu nedenle bölgeyi azami derece temizlemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Genel Müdürlüğün verilerine göre, kent genelinde mayınla kaplı 234 milyon metrekare alanın yaklaşık yarısının mayından temizlendiği belirtiliyor.

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