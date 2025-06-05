Süleymaniye'de Yağış Azalması Su Seviyesini Tehdit Ediyor

Irak’ın Süleymaniye kentinde, geçen yıla göre yağış miktarındaki düşüş, su seviyelerinde belirgin bir azalmaya neden oldu. Süleymaniye Su İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Dukan ve Serçınar projeleri aracılığıyla vatandaşlara su sağlanmaya devam ediliyor ancak su kaynakları açısından endişeler artıyor.

Süleymaniye Su İşleri Müdürlüğü Sözcüsü Amanc Celal Mecid, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Serçınar su projesi, şehir nüfusunun yüzde 30'una su sağlıyor ve burada ciddi sorunlar yaşanıyor. Su seviyesi, beklenenden önemli ölçüde düştü.” ifadelerini kullandı.

Mecid, “Diğer yıllarda Serçınar su kaynaklarında bu kadar büyük bir azalma görülmemişti. Bu proje birkaç su kaynağına bağlı ve bunların hepsi yağmurdan besleniyor. Her yıl haziran ayında proje kaynağı su doluyordu.” diyerek durumu özetledi.

Yağışlardaki düşüşün, geçen yıla göre neredeyse yarısından fazla olduğunu belirten Mecid, vatandaşlara su israfı konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, müdürlük olarak projelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını vurguladı.

Irak’ın Süleymaniye kentinde geçen seneye kıyasla yağış miktarının düşmesi nedeniyle su seviyesinde düşüş olduğu belirtiliyor.

Irak’ın Süleymaniye kentinde geçen seneye kıyasla yağış miktarının düşmesi nedeniyle su seviyesinde düşüş olduğu belirtiliyor.