Süleymaniye'de Yasalara Aykırı Gözaltılar ve İşkenceler Yaşanıyor

Süleymaniye'de Güvenlik Sorunları Endişe Veriyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kontrolündeki Süleymaniye kentinde artan asayiş sorunlarına dikkat çekti. Birim, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar yasalara aykırı bir şekilde gözaltına alınıyor, kaçırılıyor, işkenceye maruz kalıyor ve öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Yasalara Aykırı Uygulamalara Dikkat

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süleymaniye'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen keyfi uygulamaların sorgulanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Askeri ve güvenlik kurumlarının ana misyonu, vatandaşların can güvenliğini sağlamak olmalıdır. Güvenlik güçleri, sivilleri öldürmek ya da korku yaymak için kullanılamaz" denildi.

Öne Çıkan Olaylar

Son zamanlarda, kentte farklı güvenlik birimlerinin uygulamaları üzerine çıkan tartışmalar, bir çaycının "komando güçleri" tarafından öldürülmesiyle daha da alevlendi. Bu tür olaylar, bölgedeki güvenlik ve hukuk sisteminin sorgulanmasına yol açıyor.

Kısacası, Süleymaniye'deki hukuksuz uygulamalar, hem yerel halkı hem de uluslararası gözlemcileri endişelendiriyor. Güvenlik kurumlarının, siyasi ve kişisel çıkarlar uğruna kullanılmaması gerektiği üzerinde duruluyor.