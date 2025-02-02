Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA Saldırısı Gerçekleşti

Süleymaniye'de Tartışmalı Saldırı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi, bugün saat 19.05'te insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği kaydedildi. Tesisin üretiminin normal şekilde devam ettiğini belirtilirken, saldırının detayları konusunda net bir bilgi verilmedi.

Saldırının Nedenleri ve Geçmişteki Olaylar

Yerel medya kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde, saldırının İHA ya da katyuşa füzeleriyle gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı. Kormor Gaz Tesisi, geçmişte çeşitli İHA ve füze saldırılarına maruz kalmıştı; bu durum bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.