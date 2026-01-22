Süleymanpaşa’da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi

Muhtemel bir deprem sonrasında müdahalenin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde görev yapacak AFAD akredite ekipler ile enkazda arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin sorumluluk alanları mahalle bazında belirlendi.

Toplantı ve alınan kararlar

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda arama-kurtarma ekiplerinin görev alacakları bölgeler netleştirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, deprem sonrası ilk saatlerin hayati önemi vurgulanarak her ekibin sorumlu olacağı mahallelerin önceden belirlenmesinin zaman kaybını önleyeceği ifade edildi. Ayrıca ekiplerin mevcut personel durumu, ekipman kapasiteleri ve sahaya çıkış süreleri ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, ilgili kurum müdürleri ile Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren AFAD akredite ekipleri ve arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin temsilcileri katıldı.

Hedef ve yol haritası

Yetkililer, yapılan planlamayla birlikte muhtemel bir afette arama-kurtarma faaliyetlerinin daha sistemli ve koordineli şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Benzer çalışmaların il genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığı kaydedildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

