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Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın 50 Hektar Alanı Kül Etti

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda meydana gelen yangında 50 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:39
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın 50 Hektar Alanı Kül Etti

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın

Kayseri il sınırları içerisinde, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, büyük bir hasara yol açtı. Yangın sonucunda, geniş bir 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan bu önemli ekosistem, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yangının ne sebeple çıktığı henüz netlik kazanmış değil.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Kayseri İtfaiyesi ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının yayıldığı alanı kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Hasar Tespiti Devam Ediyor

Yangının çıkışı ile ilgili araştırmalar devam ederken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zarar gören yaklaşık 50 hektar sazlık alan üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirmekte.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangında...

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangında 50 hektar sazlık alan zarar gördü.

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