Sultan Sazlığı yoluna poroz asfalt serimi tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yol yapım ve asfalt yenileme çalışmaları kapsamında kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin giriş kapısı Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'ndeki 1200 metrelik yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Teknik olarak poroz asfalt olarak adlandırılan, doğayla uyumlu özel bir uygulama yapıldı.

Erciyes'in kuzeyinde, Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıktaki, ev sahipliği yaptığı 300 civarında kuş türü ve 400’e yakın bitki türü ile doğayı gözlemlemek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan Sultan Sazlığı'na ulaşımı kolaylaştıracak bu çalışma bölgeye erişimi daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Başkan Büyükkılıç: Kırsala kent konforunu taşıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmayı değerlendirirken şunları söyledi: "Yenilikçi yaklaşımlarla şehrimizin altyapısını güçlendirmeye, kent konforunu kırsalda yaşatacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İlimizde turizm açısından önemli bir potansiyele sahip Sultan Sazlığı’mıza ulaşmak için Yeşilhisar-Yahyalı karayolundan sazlık bölgesine ulaşım sağlanan 1200 metrelik yolda, teknik olarak poroz asfalt olarak adlandırılan, doğayla uyumlu özel bir asfalt çalışması yaptık. Bu çalışma ile bölgeyi ziyaret edecek vatandaşlarımız güvenli ve konforlu bir yoldan Sultan Sazlığı bölgesine erişmiş oldu. İnovatif bir yaklaşımla gerek kırsalda gerek merkezde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmadan dolayı ekibimizi kutluyorum. Bölgemize hayırlı olsun"

Teknik açıklama: Poroz asfaltın ekosisteme katkısı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı uygulamaya ilişkin teknik bilgileri paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Ovaçiftlik Mahallesi’ndeki yolu programımıza aldık. Koruma alanı içerisinde kalan bu yolun yapımı için ‘poroz asfalt’ dediğimiz, bir başka ifadeyle ‘geçirimli asfalt’ olarak da adlandırabileceğimiz kaplama türünü önerdik. Kurul onayı ile çalışmalara başladık. Bu kaplama türü özel boşluklu yapısı sayesinde yağmur suyunun kaplama yüzeyinden doğrudan alttaki tabakalara geçerek hızlıca son varacağı adrese, yeraltı suyuna ulaşmasını sağlamakta ve yeraltı suyunu beslemektedir. Ayrıca tersi yönde düşündüğümüzde tasarımındaki boşluklu yapı sayesinde toprağın nefes almasını sağlamaktadır. Başkanımızın onayı ile hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile pahalı ve büyük drenaj altyapısı yatırımlarına ihtiyaç duymadan, bölgenin dokusuna uygun ekosistem dostu poroz asfalt uygulamasını yaptık. Bu asfalt türünün küçük alanlarda uygulaması vardı ama bu ölçekte yoktu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel asfalt türünü mahalle yolu ölçeğinde Türkiye’de uygulayan ilk belediye olduk."

Harmancı, projenin ekosisteme uyumunu vurgulayarak çalışmanın hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Ovaçiftlik Mahalle Muhtarı Fatih Sarı ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Çalışmalardan dolayı Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine, Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan’a teşekkür ediyorum. KASKİ, elektrik şirketi gibi altyapı kurumlarımız sağ olsunlar mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladılar, Allah razı olsun. Kendilerine, özellikle ve özellikle şahsım ve köyüm adına teşekkürlerimi sunarım. Sağ olsunlar"

Uygulama, hem bölge turizmine erişimi kolaylaştırmayı hem de koruma alanındaki doğal dengeyi gözetmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

