Sultanbeyli'de Ahşap Ev Küle Döndü: 2. Kat Yangını İtfaiyeyle Kontrol Altına Alındı

Sultanbeyli Veysel Karani Mahallesi'nde saat 22.00'de çıkan 2. kat yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; bir kişi tahliye sırasında bayıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 23:52
Sultanbeyli'de Ahşap Ev Küle Döndü: 2. Kat Yangını İtfaiyeyle Kontrol Altına Alındı

Sultanbeyli'de Ahşap Ev Küle Döndü

Yangın İhbarı ve Müdahale

Olay, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kur’an Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ahşap binanın 2. katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahaleye başladı. Ekiplerin zamanında ve hızlı çalışması sayesinde alevler, bitişikte bulunan 4 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Tahliye ve Sağlık Müdahalesi

Binadan tahliye edilen bir vatandaş, yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde vatandaşa müdahale etti ve gerekli ilk yardım sağlandı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

