Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı

Kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Olayda, çarpışan araçlar 38 JN 990 plakalı otomobil ile 34 LER 093 plakalı servis minibüsüydü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bulvarda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Otomobil ve servis minibüsünün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

