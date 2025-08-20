DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,58 0,1%
ALTIN
4.357,68 0,34%
BITCOIN
4.629.177,75 0,24%

Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 01:16
Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı

Kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Olayda, çarpışan araçlar 38 JN 990 plakalı otomobil ile 34 LER 093 plakalı servis minibüsüydü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bulvarda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Otomobil ve servis minibüsünün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Gazze'de Eski Milli Basketbolcu Muhammed Şalan İsrail Ateşiyle Öldürüldü
3
Ardahan'da Silahlı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti
4
Batı'da sıcaklıklar artıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli havalar bekleniyor
5
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
6
Başbakan Schoof: Gazze'de İnsani Yardım Birinci Önceliğimiz
7
Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı