Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Tutuklama

Sultanbeyli'de Çıkan Silahlı Kavga

Sultanbeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayda 12 kişiye gözaltı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İki kişi arasında başlayan tartışma, S.E. ve A.O. isimli şahıslar arasında laf atma nedeniyle başlamış ve ardından tanıdıklarının da müdahil olmasıyla kavgaya dönüşmüştür. Kavga sırasında S.E. bıçakla, M.A. ise silah ile yaralanmıştır. Bu çatışmanın sonucunda, tabancayla ateş açılmasıyla bir otomobil de hasar görmüştür.

Paniğin Yaşandığı Anlar

Olayın bildirimi üzerine kısa süre içerisinde polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etmiştir. sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırılmıştır.

Gözaltılar Ve Tutuklamalar

Yaralanma olayında polis ekipleri, kargaşayı sonlandırarak 12 şüpheliyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürmüştür. S.E.'nin daha önce 22 suç kaydının olduğu öğrenilmiştir. Yapılan işlemlerin ardından, A.O., S.E., M.A. ve S.D. tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştır.