Sultanbeyli'de Ters Yönde Araç Kullanan 7 Sürücüye 64 Bin Lira Ceza

Sultanbeyli'de, trafikte ters şeritten ilerleyen 7 sürücüye toplam 64 bin 869 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde ters yönden ilerleyen araçların görüntülerinin sosyal medya üzerinde paylaşılmasının ardından harekete geçti.
Görülmesi gereken güvenlik tehdidi nedeniyle başlatılan çalışma sonucunda, araçların plakalarından yola çıkan ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri tespit ederek gözaltına aldı.
Yapılan denetimlerde, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 64 bin 869 lira idari para cezası kesildi.