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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı. Olay anı dron kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 12:34
Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, 26 Mayıs tarihinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Emniyet güçleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar doğrultusunda harekete geçti.

Operasyon Anları ve Kaçış Denemesi

Polis, düzenlenen baskın sırasında, şüphelilerin çatı katındaki dairenin penceresinden uyuşturucu maddeleri attıklarını ve kaçarak çatıya çıktıklarını belirledi. Bu kaçış anları, ekiplerin dron kamerasıyla kaydedildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 7 kilogram bonzai, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Y.A. ve İ.H.B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 26 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelileri yakalayan ekipler, evde yaptıkları aramada 7 kilogram bonzai, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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