Sincan Belediyesi'nden 537 çölyak hastasına bin 600 lira destek

Belediye destekleriyle glütensiz erişim kolaylaşıyor

Sincan Belediyesi tarafından glüten hassasiyeti bulunan 537 vatandaşa bin 600 lira destek ödemesi yapıldı.

Ödemeler, Belediyenin sosyal destek kartı aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan bu ödeme sayesinde vatandaşlar ilçedeki marketlerden glütensiz ürünleri temin ederek alışveriş yapabilecek.

Belediye, ödemelere ek olarak glütensiz gıda ile günlük ekmek, simit ve poğaça desteği de sağlıyor. Bu kapsamlı yardım paketi ile çölyak hastalarının temel gıda ihtiyaçlarına düzenli erişimi hedefleniyor.

3 ayda bir yapılan destek ödemeleriyle hastalara ekonomik katkı sunan Sincan Belediyesi, ayrıca düzenlenen piknik ve çeşitli organizasyonlarla çözüm ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

