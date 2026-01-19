Sultangazi Beyaza Büründü — İstanbul'da Kar Manzarası

İstanbul'da aralıklı kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü; çatılar, araçlar karla kaplandı ve ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:19
İstanbul’da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi’yi beyaza bürüdü. Çatıların, araçların ve yerlerin üzeri ince bir beyaz örtü ile kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan ve ara ara devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bölgedeki yerleşim alanları kısa sürede karla kaplandı.

Oluşan görsel şölen, drone kamerasıyla havadan kaydedildi; çatılardaki beyaz örtü ve karla örtülmüş sokaklar dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

