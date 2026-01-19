Sultangazi Beyaza Büründü — İstanbul'da Kar Manzarası

Sultangazi beyaza büründü

İstanbul'da aralıklı kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul’da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi’yi beyaza bürüdü. Çatıların, araçların ve yerlerin üzeri ince bir beyaz örtü ile kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan ve ara ara devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bölgedeki yerleşim alanları kısa sürede karla kaplandı.

Oluşan görsel şölen, drone kamerasıyla havadan kaydedildi; çatılardaki beyaz örtü ve karla örtülmüş sokaklar dikkat çekti.

Beyaza bürünen Sultangazi böyle görüntülendi