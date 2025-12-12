Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde Çatı Yangını — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çatı yangını

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Olayda can pazarı yaşanırken, kısa sürede müdahale başlatıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye intikal etti. Alevlere müdahale ve güvenlik çalışmaları kapsamında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale çalışmaları sürüyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

SULTANGAZİ CEBECİ MAHALLESİ’NDE BİR BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI