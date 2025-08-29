Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 Araçlı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Olayın Detayları

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Ankara istikameti girişinde meydana gelen zincirleme trafikte 10 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İlk çarpışma, tünel girişinde birbirine çarpan 2 araç arasında gerçekleşti. Olayın ardından arkadan gelen diğer 8 araç de kazaya karıştı. Araç sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve Ulaşım Durumu

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer iki kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel girişinde belirgin bir trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı; diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden ve ekiplerden gelecek açıklamalar bekleniyor.