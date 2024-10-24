Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Yangın Çıktı

Sultangazi ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Olayın Detayları

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'taki binanın ikinci katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangının başlaması ile birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının yanı sıra, binada mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarını da gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri ise, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın Kontrol Altında

Sonunda, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları ile yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.