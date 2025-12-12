Sultangazi'de 5. kat yangını: Alevlerden atlayan adam hastaneye kaldırıldı

Olay yeri: Sultangazi Cebeci Mahallesi, 2587 Sokak — saat 13.45.

Sultangazi'de bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre sobadan kaynaklanan yangında çatının alev alması üzerine, 5. kattaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kişi panikle camı kırarak aşağı atladı. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor. Müdahale anları ve yangının söndürülmesi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında çekilen dron görüntülerine yansıdı.

Görgü tanıkları ve yetkililer

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir olayı şöyle anlattı: "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri 5. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak"

Vatandaş Osman Yıldırım ise, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik. İki kişi çıkmadı. Onu bekliyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve itfaiye raporu sonrası yangının kesin nedeni belirlenecek.

SULTANGAZİ'DE BULUNAN 5. KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI