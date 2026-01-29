Sultangazi'de Atıkla Katıl: Geri Dönüşüme Bir Tıkla Katılın

Sultangazi'de Atıkla Katıl ile geri dönüşüm yaygınlaşıyor

Sultangazi Belediyesi'nin atıkların geri dönüşümünü artırmak amacıyla başlattığı Atıkla Katıl uygulaması, her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşlar uygulama üzerinden randevu oluşturarak atıklarını evlerinden teslim ediyor ve geri dönüşüme katkı sağlarken çeşitli ödüller kazanma imkânı elde ediyor.

Uygulamanın işleyişi

İlçede konuşlandırılan sıfır atık ekipmanlarıyla saha çalışmaları sürdürülürken, Atıkla Katıl mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar belediyeyi aramadan, kumbaralara gitmeden atıklarını tek bir tuşla teslim edebiliyor. Uygulamada ilçedeki geri dönüşüm noktaları görünür; kullanıcılar randevu alarak ekiplerin belirlenen adrese gelmesini sağlıyor.

Geri dönüşüme teşvik amacıyla uygulama içinde bir puan sistemi bulunuyor. Ev kullanıcıları atık teslimi karşılığında puan toplayıp Hediye Dükkanındeki ürünler arasından seçim yapabiliyor.

Belediye başkanından çağrı: Atık bilincini yaygınlaştırmalıyız

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Dursun, uygulamayla komşuların randevu alarak atıklarını bir tıkla ekiplerine ulaştırabildiğini ve aynı zamanda çeşitli hediyeler kazanabildiğini vurguladı.

Ayrıca Başkan Dursun, vatandaşların Sultankart kapsamında belirlenen gün ve saatlerde mahallelerde bekleyen mobil aracın konumlarını uygulama üzerinden görebildiğini; atık teslim ederek alışverişlerinde kullanabilecekleri puan kazanabildiklerini hatırlattı. Dursun, "Daha yaşanabilir bir dünya için atık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmamız şart" dedi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİNİN ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMA ATIKLA KATIL, GÜN GEÇTİKTE DAHA ÇOK KİŞİ TARAFINDAN KULLANILIYOR.