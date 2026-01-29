Sultangazi'de Atıkla Katıl: Geri Dönüşüme Bir Tıkla Katılın

Sultangazi Belediyesi'nin 'Atıkla Katıl' uygulamasıyla vatandaşlar randevu ile evden atık teslimi yapıyor, puan kazanıp 'Hediye Dükkanı'ndan ödül seçebiliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:58
Sultangazi'de Atıkla Katıl: Geri Dönüşüme Bir Tıkla Katılın

Sultangazi'de Atıkla Katıl ile geri dönüşüm yaygınlaşıyor

Sultangazi Belediyesi'nin atıkların geri dönüşümünü artırmak amacıyla başlattığı Atıkla Katıl uygulaması, her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşlar uygulama üzerinden randevu oluşturarak atıklarını evlerinden teslim ediyor ve geri dönüşüme katkı sağlarken çeşitli ödüller kazanma imkânı elde ediyor.

Uygulamanın işleyişi

İlçede konuşlandırılan sıfır atık ekipmanlarıyla saha çalışmaları sürdürülürken, Atıkla Katıl mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar belediyeyi aramadan, kumbaralara gitmeden atıklarını tek bir tuşla teslim edebiliyor. Uygulamada ilçedeki geri dönüşüm noktaları görünür; kullanıcılar randevu alarak ekiplerin belirlenen adrese gelmesini sağlıyor.

Geri dönüşüme teşvik amacıyla uygulama içinde bir puan sistemi bulunuyor. Ev kullanıcıları atık teslimi karşılığında puan toplayıp Hediye Dükkanındeki ürünler arasından seçim yapabiliyor.

Belediye başkanından çağrı: Atık bilincini yaygınlaştırmalıyız

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Dursun, uygulamayla komşuların randevu alarak atıklarını bir tıkla ekiplerine ulaştırabildiğini ve aynı zamanda çeşitli hediyeler kazanabildiğini vurguladı.

Ayrıca Başkan Dursun, vatandaşların Sultankart kapsamında belirlenen gün ve saatlerde mahallelerde bekleyen mobil aracın konumlarını uygulama üzerinden görebildiğini; atık teslim ederek alışverişlerinde kullanabilecekleri puan kazanabildiklerini hatırlattı. Dursun, "Daha yaşanabilir bir dünya için atık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmamız şart" dedi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİNİN ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMA...

SULTANGAZİ BELEDİYESİNİN ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMA ATIKLA KATIL, GÜN GEÇTİKTE DAHA ÇOK KİŞİ TARAFINDAN KULLANILIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Üsküdar'da Yapı Kayıt Belgeli Evi Yıktı: Aile Sokakta Kaldı
2
Demirkent'e Modern Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu Açıldı
3
Eşini ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Soma'ya Ruh Sağlığı Merkezi Getirdi
4
Söke'de Risk Esaslı Gıda Denetimi: Güllübahçe ve Sayrakçı'da Kontroller
5
Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği: Türk Kızılayı İş Birliği
6
Kepez'e 2 Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor
7
AKİB’de Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Sinan Erdoğan Atandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları