Sultangazi'de Baba Cinayeti: Nurhan Güneşli Tutuklandı

Cebeci Mahallesi'nde tartışma sonrası Nurhan Güneşli, babası Nuri Güneşli'nin boğazını bıçakla kesip kendini polise ihbar etti; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:51
Olayın Detayları

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2480 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Nurhan Güneşli (29) ile babası Nuri Güneşli (54) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Nurhan Güneşli iddialara göre bıçakla babasının boğazını kesti ve ardından kendini polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Nurhan Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

