Sultangazi'de çatıda yangın: 5. kattan atlayan kişi yaralandı

Sultangazi'de çatıda çıkan yangında 5. kattan atlayan yabancı uyruklu adam yaralandı; itfaiye yangını söndürdü, müdahale dron ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:37
Sultangazi'de çatıda yangın: 5. kattan atlayan kişi yaralandı

Sultangazi'de çatıda çıkan yangında can pazarı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 13.45'te yangın çıktı. Sobadan kaynaklı olduğu öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek çatıdan alevler yükseltti.

Yangının çıktığı sırada 5. katta ailesiyle yaşayan yabancı uyruklu bir kişi panikleyerek camı kırıp aşağı atladı. Olayda yaralanan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşi, eşinin yerde acılar içinde kıvrandığını görüp gözyaşlarına boğuldu. Komşuların ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken müdahale anları dron ile görüntülendi.

Görgü tanıkları ve yetkililerin açıklamaları

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri 5. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak" dedi.

Osman Yıldırım isimli bir vatandaş ise, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik. İki kişi çıkmadı. Onu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında can pazarı: Alevlerin arasından atladı

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında can pazarı: Alevlerin arasından atladı

