Sultangazi'de Eşini Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de Korkunç Cinayet: Eşini Silahla Vurarak Öldürdü

Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Ç.'yi silahla vurup cesedini aracına koyduğu iddia edilen Engin Ç., adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ise yürekleri parçaladı.

Olayın Gelişimi

Dün, kontrol noktasında görevli polislerin "dur" ihtarına uymayan Engin Ç., Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde durduruldu. Yapılan aramada, sürücünün eşi Ayşe Ç.'nin cesedi bulunmuştu.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, şüpheli Engin Ç.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Söz konusu cinayetin ardından, Ayşe Ç.'nin Çağlayan'daki adliyede boşanma dilekçesi verdiği ve bu durumu eşine telefonla bildirdiği öğrenildi.

Olayın Detayları

Polis araştırması, boşanma işlemleri sonrası Engin Ç.'nin eşi Ayşe Ç.'yi Alibeyköy'deki otogara bırakmak üzere aracına aldığını ve burada aralarında bir tartışma çıktığını ortaya koydu. Tartışma sonrasında Engin Ç., eşini silahla vurdu.

Olayı gerçekleştirmeden önce, Engin Ç.'nin yol kenarında durakladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve cinayet şüphelisi Engin Ç. sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup, cesedini aracına koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.