Sultangazi'de Fenomen Kardeşlerden Engellilere Saç Kesim Etkinliği

Sultangazi Belediyesi'nde sosyal medya fenomeni kuaför kardeşler İlker, Yunus Emre ve Oruç Eren, 50 özel bireyle Saç Kesim Etkinliği'nde buluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:35
Sultangazi'de Fenomen Kardeşlerden Engellilere Saç Kesim Etkinliği

Sultangazi'de Fenomen Kardeşlerden Engellilere Saç Kesim Etkinliği

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyler için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde düzenlenen Saç Kesim Etkinliği'nde sosyal medya fenomeni kuaför kardeşler İlker Eren, Yunus Emre Eren ve Oruç Eren özel bireylerle bir araya geldi.

Etkinlikten Görüntüler

Sosyal medyada takipçi sayısı bir milyonu geçen kardeşlerin katıldığı programda, 50 özel birey ve aileleri yer aldı. Etkinlik sırasında fenomen kardeşler özel bireylerin saçlarını keserken, alandaki çocuklara da yüz boyaması yapılarak renkli anlar yaşandı.

Yetkililerin Açıklamaları

Programa katılan sosyal medya fenomeni kardeşlere teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ilçe genelinde engelliler ile ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Öztürkmen, "Belediye Başkanımızın öncülüğünde ‘Engelsiz Bir Sultangazi’ için çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunan merkezimizde Engelsiz Saatler projesiyle birçok belediyeye örnek oluyoruz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Komşularımızla birlikte olarak özel kardeşlerimize güzel bir gün yaşatan Sosyal medya fenomenleri kardeşlere teşekkür ediyorum. İlçemizde özel kardeşlerimize yönelik gerçekten güzel işler yapıyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimiz, içinde barındırdığı Engelliler Merkezi ile özel komşularımıza birçok hizmeti tek bir çatı altında sunuyor. Engelliler Merkezimizde çok özel bir işe imza atıyoruz. Atölye çalışmalarıyla onların eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. Ergoterapi ile özel bireylerimize terapi veriyoruz. Engelsiz saat projemiz ile de ailelerimizin çocuklarını bize bırakarak kendilerine vakit ayırmasına, varsa işlerini halletmelerine imkan sağlıyoruz. Bizler komşularımız için varız" diye konuştu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, ENGELLİ BİREYLER İÇİN SAÇ KESİM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. SOSYAL MEDYA FENOMENİ...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, ENGELLİ BİREYLER İÇİN SAÇ KESİM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. SOSYAL MEDYA FENOMENİ KUAFÖR KARDEŞLER İLKER EREN, YUNUS EMRE EREN VE ORUÇ EREN SAÇ KESİM ETKİNLİĞİNDE ENGELLİ BİREYLERLE BİR ARAYA GELDİ.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, ENGELLİ BİREYLER İÇİN SAÇ KESİM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. SOSYAL MEDYA FENOMENİ...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi