Sultangazi'de Fenomen Kardeşlerden Engellilere Saç Kesim Etkinliği

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyler için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde düzenlenen Saç Kesim Etkinliği'nde sosyal medya fenomeni kuaför kardeşler İlker Eren, Yunus Emre Eren ve Oruç Eren özel bireylerle bir araya geldi.

Etkinlikten Görüntüler

Sosyal medyada takipçi sayısı bir milyonu geçen kardeşlerin katıldığı programda, 50 özel birey ve aileleri yer aldı. Etkinlik sırasında fenomen kardeşler özel bireylerin saçlarını keserken, alandaki çocuklara da yüz boyaması yapılarak renkli anlar yaşandı.

Yetkililerin Açıklamaları

Programa katılan sosyal medya fenomeni kardeşlere teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ilçe genelinde engelliler ile ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Öztürkmen, "Belediye Başkanımızın öncülüğünde ‘Engelsiz Bir Sultangazi’ için çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunan merkezimizde Engelsiz Saatler projesiyle birçok belediyeye örnek oluyoruz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Komşularımızla birlikte olarak özel kardeşlerimize güzel bir gün yaşatan Sosyal medya fenomenleri kardeşlere teşekkür ediyorum. İlçemizde özel kardeşlerimize yönelik gerçekten güzel işler yapıyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimiz, içinde barındırdığı Engelliler Merkezi ile özel komşularımıza birçok hizmeti tek bir çatı altında sunuyor. Engelliler Merkezimizde çok özel bir işe imza atıyoruz. Atölye çalışmalarıyla onların eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. Ergoterapi ile özel bireylerimize terapi veriyoruz. Engelsiz saat projemiz ile de ailelerimizin çocuklarını bize bırakarak kendilerine vakit ayırmasına, varsa işlerini halletmelerine imkan sağlıyoruz. Bizler komşularımız için varız" diye konuştu.

