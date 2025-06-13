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Sultangazi'de Kıraathanede Silahlı Cinayet: İki Zanlı Yakalandı

Sultangazi'deki kıraathanede gerçekleşen silahlı saldırıda 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:27
Sultangazi'de Kıraathanede Silahlı Cinayet: İki Zanlı Yakalandı

Sultangazi'de bir kıraathanede meydana gelen silahlı cinayete ilişkin iki zanlı yakalandı. Doldur boşalt işlemi sırasında ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu kıraathane sahibi Metin Çeken (44) ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde incelemelere başladı. Elde edilen bilgilere göre, Çeken ile arkadaşı Emrah M. (39) ruhsatsız silahlarını denedikleri sırada, tabancalardan biri tutukluluk yaptı. Dolayısıyla Emrah M.'nin doldur boşalt yaptığı esnada tabancanın ateşlendiği ve Çeken'in bu esnada yaralandığı bildirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli Volkan K. (43)'nin olay sonrasında kıraathanedeki silahları poşete koyarak çöpe attığı tespit edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bu durumu kayda geçirdi.

Her iki zanlı, Emrah M. ve Volkan K., polis tarafından gözaltına alındı. Emrah M.'nin toplamda 32 suç kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, Volkan K.'nin de bir suç kaydı mevcut. İşlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de doldur boşalt yapıldığı sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralanan...

Sultangazi'de doldur boşalt yapıldığı sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kıraathane sahibinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de doldur boşalt yapıldığı sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralanan...

Sultangazi'de doldur boşalt yapıldığı sırada ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kıraathane sahibinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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