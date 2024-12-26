Sultangazi'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de Sahte İçki Operasyonu

Sultangazi'de, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı. Sultançiftliği ve Zübeyde Hanım mahallelerinde iki farklı adreste sahte alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyon sonucunda, 2 koli muhtelif markalarda boş içki şişesi, 5 bidon içerisinde toplam 125 litre etil alkol ve paketlenmiş halde 23 şişe içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerin sağlığa zararlı olabileceği belirtildi.

Gözaltındaki Şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri M.B. (32) ve B.Ç. (24) olarak belirlendi. İlgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sahte içki ile mücadelede kararlılıkla devam eden İstanbul polisi, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı önleyici tedbirler almayı sürdürüyor.