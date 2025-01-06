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Sultangazi'de Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan Çalışanın Yüzü Yandı

Sultangazi'de tinerle sobayı yakmaya çalışan bir kişinin yüzü yanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:17
Sultangazi'de Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan Çalışanın Yüzü Yandı

Sultangazi'de Tinerle Sobayı Yakmaya Çalışan Kişinin Yüzü Yandı

Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olay, 4 Ocak'ta bir tabela üretim iş yerinde gerçekleşti.

İş yerindeki bir çalışan, sobayı tinerle yakmaya çalışırken aniden ateşin parlaması sonucu yüzü yandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın ardından diğer çalışanlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, tiner döküldüğü an ve ardından meydana gelen yangın net bir şekilde görüldü.

Bu olay, iş yerlerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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