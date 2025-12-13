Sultangazi'de Yangın Dehşeti: Boruya Tutunan Adamın 3. Kattan Düşme Anı Kamerada

Olayın Detayları

Yangın, saat 13.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde, 2587 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısından çıktı.

Sobadan kaynaklı olduğu iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü ve çatıdan alevler yükseldi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mağdurun Kurtarma Çabası ve Yaralanması

Yangın sırasında dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kişi panikleyerek camı kırdı. Daha sonra çatıdan aşağıya uzanan su borusuna tutundu. Bir süre tutunmaya çalıştıktan sonra 3. kattan düştüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düşme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Görüntüler

Olay anındaki panik ve kurtarma çabaları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

