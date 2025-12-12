DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Sultangazi'de Yangın Dehşeti: Su Borusuna Tutunan Adamın Düşme Anı Kamerada

İstanbul Sultangazi’de çıkan yangında, ailesiyle yaşayan yabancı uyruklu adamın su borusuna tutunup aşağı düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:34
Sultangazi'de Yangın Dehşeti: Su Borusuna Tutunan Adamın Düşme Anı Kamerada

Sultangazi'de çatıda çıkan yangında panik anları

İstanbul Sultangazi'deki 5. katlı binanın çatısında çıkan yangın, binada yaşayanları paniğe sürükledi. Olayda, dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu adamın yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay anı

Görüntülerde, alevlerden kaçmaya çalışırken binanın dış bölümünde su borusuna tutunarak dayanma çabası gösteren şahsın dengesini kaybedip aşağı düştüğü anlar net biçimde görülüyor. O anlar izleyenlere can pazarını hatırlattı.

Görüntüler kamuoyuna yansıdı

Kaydedilen görüntülerde, yangının yarattığı panik ve kısa sürede ortaya çıkan kaos açık şekilde görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve gelişmeler yetkili mercilerce açıklanacak.

Sultangazi'de yangında can pazarı kamerada: Alevlerden kurtulmak isterken böyle düştü

Sultangazi'de yangında can pazarı kamerada: Alevlerden kurtulmak isterken böyle düştü

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?