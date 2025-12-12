Sultangazi'de Yangın Dehşeti: Su Borusuna Tutunan Adamın Düşme Anı Kamerada

Sultangazi'de çatıda çıkan yangında panik anları
İstanbul Sultangazi'deki 5. katlı binanın çatısında çıkan yangın, binada yaşayanları paniğe sürükledi. Olayda, dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu adamın yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olay anı
Görüntülerde, alevlerden kaçmaya çalışırken binanın dış bölümünde su borusuna tutunarak dayanma çabası gösteren şahsın dengesini kaybedip aşağı düştüğü anlar net biçimde görülüyor. O anlar izleyenlere can pazarını hatırlattı.
Görüntüler kamuoyuna yansıdı
Kaydedilen görüntülerde, yangının yarattığı panik ve kısa sürede ortaya çıkan kaos açık şekilde görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve gelişmeler yetkili mercilerce açıklanacak.
