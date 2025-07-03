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Sultangazi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Gül'den vatandaşlara uyarılar geldi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:55
Sultangazi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Olayı gören çevre halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde piknik yapanlara sahanın tahliyesi için anonslar yapıldı.

Sıcak hava ile rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül: "Geçmiş olsun"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının insan hatasından kaynaklandığını belirten Gül, yangının etkili olduğu alanın yaklaşık 10 dekar olduğunu ifade etti. "Geçmiş olsun diyorum" ifadesini kullanan Gül, yangının nedeninin henüz kesin olarak belirlenmediğini ancak yangınların çoğunluğunun piknik gibi sebeplerle ortaya çıktığını vurguladı.

Vali Gül, "Yangın çıkış sebebi daha sonradan netleşecek. Yangınla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü ile değerlendirmeler yaptık. İhtiyaç halinde havadan destek de sağlanabilir" dedi.

Yangın Güvenliği Uyarısı

Vatandaşlara yapılan uyarılarda ise, kontrollü piknik alanları dışında ormanlık alanlara girişin yasak olduğu hatırlatıldı. Vali Gül, "Ateşle ilgili tedbirleri alalım, yangınların çıkmasını engellemek en önemli önceliğimiz" diyerek, halkın ateşten uzak durması gerektiğini belirtti.

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol...

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangına ilişkin yetkililerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol...

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangına ilişkin yetkililerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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