Sultangazi Yazı Akademisi 7. Yılını Kutladı: Dursun Eğitim ve Kültürü Vurguladı

Sultangazi Yazı Akademisi 7. yılını kutladı; Başkan Abdurrahman Dursun, eğitim ve kültür faaliyetlerinin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:57
Sultangazi Belediyesi, geleceğin yazarlarını yetiştiren Yazı Akademisi'nin kuruluşunun yedinci yılını Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutladı. Törende genç yazarlara sertifikaları takdim edildi, öğrenciler kendi eserlerini okuyarak hünerlerini sergiledi.

Programa katılım ve vurgu

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Hüseyin Karaca, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Başkan Dursun törende eğitimin ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti: "Eğitim bizim için olmazsa olmazımız. Kültürel çalışmalarımız da çok önemli. Yazı Akademisi gibi okuma ve yazı yazma faaliyetleri bizim vazgeçilmezimiz olmalı".

Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Hüseyin Karaca, akademinin 7 yıllık geçmişine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Yedi yılda binin üzerinde genç bu akademiden geçti. Kimisi bir yıl, kimisi dört yıl devam etti. Lise eğitimiyle birlikte burada da bir okul bitirdiler. Şu anda yaklaşık 110 aktif öğrencimiz var. Haftada bir gün bir araya gelerek, eğitimle birlikte edebiyat sevgisini büyütüyoruz".

Gençlerin deneyimi ve törenin sonu

Tören kapsamında öğrencilere sertifikaları verildi; gençler yazdıkları şiirleri ve denemeleri okuyarak performans sergiledi. Yazı Akademisi öğrencilerinden Emirhan Vardar akademiye dair duygularını şöyle aktardı: "Burada edebiyatımızı geliştirdik, edebiyatla ilgilenen bir çevre edindik. Hüseyin hocamız sayesinde bu akademi bize sadece eğitim değil, aynı zamanda bir kültür ve ruh kazandırdı".

Program, öğrencilerin Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a çiçek takdim etmesi ve kendi yazdıkları şiirleri okumasıyla sona erdi.

