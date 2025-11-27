Sultangazili Sporculardan Balkan Şampiyonası’nda 3 Altın Madalya

Bulgaristan’da düzenlenen Wushu Kung fu Balkan Şampiyonasında Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları üstün performans sergiledi.

Cavit Elikara (18) 60 kg büyükler sanda kategorisinde birinci oldu.

Rüveyda Yıldız (19) taolu branşında iki ayrı kategoride birinci olarak iki altın madalya kazandı.

Sultangazili sporcular, turnuvadan toplam 3 altın madalya ile Türkiye’ye döndü.

Sultangazi Belediye Başkanı'nın açıklaması

"Gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kısa sürede bizim sporda kat ettiğimiz başarı gençlerimize olan inancımızı daha da artırıyor. Pırıl pırıl gençlerimiz sadece bizi değil ülkemizi de yurtdışında en iyi şekilde temsil ediyor. Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda bizlere büyük mutluluk yaşatan ve Cavit Elikara ve Rüveyda Yıldız’ı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın daha güzel başarılara imza atacağından şüphem yok. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

