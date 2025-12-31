DOLAR
Sultanhisar'da Fırın ve Pastane Denetimleri: 'Halk Sağlığı Önceliğimiz'

Sultanhisar Belediyesi, fırın ve pastanelerde hijyen, gramaj ve üretim şartlarını denetliyor; Başkan Yıldırımkaya halk sağlığını öncelik olarak vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:46
Belediye ve Tarım Müdürlüğü ortak denetimi sürüyor

Sultanhisar Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde fırın ve pastanelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler, Sultanhisar Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler, denetimlerde hijyen kuralları, ürün gramajları ve üretim şartları gibi kritik noktaları titizlikle inceledi ve işletmelere gıda güvenliğine ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Halk sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için fırın ve pastaneler başta olmak üzere gıda üretimi yapılan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırımkaya ayrıca, kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti ve denetimlerin halk sağlığını güvence altına alma hedefiyle sürdürüleceğini vurguladı.

