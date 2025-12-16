DOLAR
Sultanhisar'da Umre Yolcuları Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre yolcuları Eskihisar Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:09
Sultanhisar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için iki ayrı uğurlama programı gerçekleştirildi.

Eskihisar Mahallesi'nde duygusal uğurlama

Eskihisar Mahallesi'ndeki törende yoğun katılım gözlendi. Programa katılan İlçe Müftüsü Yakup Şener, umre ibadetinin manevi boyutuna vurgu yaparak bu yolculuğun arınma, yenilenme ve Allah'ın misafiri olma anlamı taşıdığını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından edilen dualarla yolculara hayırlı yolculuklar dilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplu uğurlama

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına ise İlçe Vaizi Taha Arvas katıldı. Arvas, kalabalığa hitap ederek kutsal toprakların manevi atmosferine ve umre yolculuğunun önemine dikkat çekti. Konuşmanın ardından toplu dualarla yolcular uğurlandı.

Her iki noktada da Kur’an-ı Kerim tilaveti, getirilen tekbir ve salavatlar eşliğinde otobüslere binen umre kafilesi, yapılan duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Yolcular yakınlarından helallik alarak bu manevi yolculuğa çıkmanın huzurunu yaşadı.

