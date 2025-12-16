Sultanhisar'da Umre Yolcuları Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Sultanhisar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için iki ayrı uğurlama programı gerçekleştirildi.

Eskihisar Mahallesi'nde duygusal uğurlama

Eskihisar Mahallesi'ndeki törende yoğun katılım gözlendi. Programa katılan İlçe Müftüsü Yakup Şener, umre ibadetinin manevi boyutuna vurgu yaparak bu yolculuğun arınma, yenilenme ve Allah'ın misafiri olma anlamı taşıdığını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından edilen dualarla yolculara hayırlı yolculuklar dilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplu uğurlama

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına ise İlçe Vaizi Taha Arvas katıldı. Arvas, kalabalığa hitap ederek kutsal toprakların manevi atmosferine ve umre yolculuğunun önemine dikkat çekti. Konuşmanın ardından toplu dualarla yolcular uğurlandı.

Her iki noktada da Kur’an-ı Kerim tilaveti, getirilen tekbir ve salavatlar eşliğinde otobüslere binen umre kafilesi, yapılan duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Yolcular yakınlarından helallik alarak bu manevi yolculuğa çıkmanın huzurunu yaşadı.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLAR İÇİN ESKİHİSAR MAHALLESİ İLE CUMHURİYET MEYDANI’NDA AYRI AYRI UĞURLAMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ.