Sultanhisar'da Vefa Buluşması: Emekli Din Görevlileri Onurlandırıldı

Sultanhisar İlçe Müftülüğü tarafından ilçede ikamet eden emekli din görevlileri onuruna bir yemek düzenlendi. Yıllarca mihrap, minber ve kürsüde hizmet verip halkın manevi hayatına dokunan emektar hocalar bir araya geldi.

Açılışta Müftü Yakup Şener'in Mesajı

Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Şener, teşkilata yıllarca hizmet etmiş büyüklerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Emekli hocalarımızın tecrübeleri bizler için her zaman yol göstericidir. Sizler, ömrünüzün en verimli çağlarını din-i mübin-i İslam’a ve aziz milletimize hizmet ederek geçirdiniz. Bugün aktif göreviniz sona ermiş olsa da tecrübeleriniz ve varlığınızla bizlere rehberlik etmeye devam ediyorsunuz. Bu buluşma, sadece bir yemek değil, teşkilatımızın size olan vefasının ve şükranının bir nişanesidir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" dedi.

İl Müftüsü ve Kaymakamın Vurguları

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş konuşmasında din görevliliğinin sadece bir meslek değil, ömür boyu süren bir misyon olduğunu vurguladı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ise toplumun manevi mimarları olan din görevlilerinin devlet ve millet kaynaşmasındaki rolüne dikkat çekti. Kaymakam Ateş, ilçenin manevi hayatına sundukları katkılardan dolayı tüm emekli din görevlilerine teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Yemek duasının ardından emekli din görevlilerinin dilek ve temennilerini iletmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

