Sultanhisar'da Vefa Buluşması: Emekli Din Görevlileri Onurlandırıldı

Sultanhisar İlçe Müftülüğü, ilçede yaşayan emekli din görevlileri için düzenlediği yemekte hocalara vefa gösterdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:16
Sultanhisar'da Vefa Buluşması: Emekli Din Görevlileri Onurlandırıldı

Sultanhisar'da Vefa Buluşması: Emekli Din Görevlileri Onurlandırıldı

Sultanhisar İlçe Müftülüğü tarafından ilçede ikamet eden emekli din görevlileri onuruna bir yemek düzenlendi. Yıllarca mihrap, minber ve kürsüde hizmet verip halkın manevi hayatına dokunan emektar hocalar bir araya geldi.

Açılışta Müftü Yakup Şener'in Mesajı

Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Şener, teşkilata yıllarca hizmet etmiş büyüklerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Emekli hocalarımızın tecrübeleri bizler için her zaman yol göstericidir. Sizler, ömrünüzün en verimli çağlarını din-i mübin-i İslam’a ve aziz milletimize hizmet ederek geçirdiniz. Bugün aktif göreviniz sona ermiş olsa da tecrübeleriniz ve varlığınızla bizlere rehberlik etmeye devam ediyorsunuz. Bu buluşma, sadece bir yemek değil, teşkilatımızın size olan vefasının ve şükranının bir nişanesidir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" dedi.

İl Müftüsü ve Kaymakamın Vurguları

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş konuşmasında din görevliliğinin sadece bir meslek değil, ömür boyu süren bir misyon olduğunu vurguladı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ise toplumun manevi mimarları olan din görevlilerinin devlet ve millet kaynaşmasındaki rolüne dikkat çekti. Kaymakam Ateş, ilçenin manevi hayatına sundukları katkılardan dolayı tüm emekli din görevlilerine teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Yemek duasının ardından emekli din görevlilerinin dilek ve temennilerini iletmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

SULTANHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE İKAMET EDEN EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ONURUNA BİR YEMEK...

SULTANHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE İKAMET EDEN EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ONURUNA BİR YEMEK ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ. YILLARCA MİHRAP, MİNBER VE KÜRSÜDE HİZMET VEREREK HALKIN MANEVİ HAYATINA DOKUNAN EMEKTAR HOCALAR BİR ARAYA GELEREK KAYNAŞTI.

SULTANHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE İKAMET EDEN EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ONURUNA BİR YEMEK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?