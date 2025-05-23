Sultans Of The Opera Konseri AKM'de Müzikseverlerle Buluştu

Sultans Of The Opera Konseri AKM’de Yüksek Enerji ile Gerçekleşti

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali" çerçevesinde, Almanya'dan gelen Pera Ensemble, "Sultans Of The Opera" başlıklı konseriyle müzik tutkunlarını heyecanlandırdı.

Mehmet Cemal Yeşilçay'ın Yönetiminde Unutulmaz Bir Performans

Konserde, müzik yönetmeni ve orkestra şefi Mehmet Cemal Yeşilçay yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası ve Pera Ensemble, koro şefi Volkan Akkoç ile birlikte sahne aldı. Konserde, Türk ve dünya çapında ünlü konuk solistler de yer aldı.

Osmanlı Dönemi Opera Eserleri Gözler Önüne Serildi

Şef Yeşilçay, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1500 ile 1800 yılları arasında çok sayıda "Sultan" ismi taşıyan opere eserlerinin bestelendiğini belirtti. Fatih Sultan Mehmet, Selim, Bayezid, Timur ve Süleyman isimli yapımların önemli örnekler arasında yer aldığını ifade eden Yeşilçay, "Bu eserlerin çoğu kayıptı. Son 40 yıllık çalışmam sonucu, Venedik, Vatikan Kütüphanesi ve Viyana gibi yerlerden bu eserleri toparladım," dedi.

Otantik Sesler İçin Özel Çalışmalar Yapıldı

Yeşilçay, projeye Almanya hükümetinin desteği ile 30-40 kişilik bir ekip ile geçildiğini dile getirerek, "Sonrasında Bilal Erdoğan'ın yardımlarıyla Türkiye'de bu projeyi gerçekleştirdik. 500 adet plak almanya şeklinde bir albüm çıkardık ve 350 sayfalık bir kitap yayımlandı," ifadelerini kullandı.

Barok Müziğin Günümüzdeki Yeri

Barok müziğinin Türkiye'de yeterince bilinmediğini vurgulayan Yeşilçay, 16. ve 18. yüzyıl arasında İstanbul'da bu tür müziğin neredeyse hiç icra edilmediğini belirtti. "Bu müziğin otantik zamanın enstrümanlarıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Konserin Gelecek Projeleri

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Bilal Erdoğan gibi önemli isimlere teşekkür eden Yeşilçay, "Sultans Of The Opera" konserinin Türkiye Kültür Yolu Festivallerine de katılacağını açıkladı. "Avrupa'da da konser projelerimiz mevcut, Orta Doğu ülkelerinde de bu konseri gerçekleştirmek istiyoruz," diye ekledi.

Konserdeki Solistler ve Performanslar

Konserde solist olarak İtalya'dan Nicholas Tamagna, Esen Demirci, Faik Kılıç Aslan, Elif Tuğba Tekışık, Ceren Aydın ve Murat Irkılata sahne aldı. Ayrıca, Moğolistan'dan Uranchimeg Nuyamsuren ve Zolzaaya Boldbaatar, Almanya'dan theorbo sanatçısı Vanessa Heinisch, Ud sanatçısı Bülent Okan, kanunda Serkan Mesut Halili, rebabta Enes Durceylan, neyde Hüseyin Avni Özaydın ve perküsyonda Mevlüt Gökhan Başin gibi isimler de sahnede yer alarak doğu ve batı barok müziği örneklerini seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Batuhan Mumcu, Bilal Erdoğan ve eşi gibi önemli isimlerin yanı sıra, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün de yer aldılar.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali" kapsamında Almanya'dan Pera Ensemble, "Sultans Of The Opera" (Operanın Sultanları) başlıklı konserle müzikseverlerle buluştu. Konseri izlemeye gelenler arasında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 3), Kültür Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 2) ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali" kapsamında Almanya'dan Pera Ensemble, "Sultans Of The Opera" (Operanın Sultanları) başlıklı konserle müzikseverlerle buluştu. Konseri izlemeye gelenler arasında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 3), Kültür Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 2) ve çok sayıda sanatsever yer aldı.