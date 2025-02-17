Sülük Salgısı ile İltihaplı ve Otoimmün Hastalıklara Alternatif Tedavi Yöntemi

Sülük Salgısının Biyoteknolojik Potansiyeli

Farklı üniversitelerden gelen akademik ekip, 100'den fazla biyoaktif protein içeren tıbbi sülük salgısının, biyoteknolojik ilaç adayı olarak kullanılmasına yönelik anlamlı bulgular elde etti. "Hirüdoterapi" olarak bilinen tıbbi sülük tedavisi, romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi pek çok durumda tercih edilen alternatif bir yöntemdir.

Çalışmanın Başarılı Sonuçları

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Furkan Ayaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Hüseyin Ayhan, Ankara Üniversitesi'nden Dr. Sedat Sevin ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden diş hekimi Seyhan Karaaslan ile birlikte yürütülen çalışma, yaklaşık 1,5 yıl sürmüştür. Elde edilen sonuçlar, sülük salgısının iltihap önleyici etkilerini ve hemen bu amaçla Multiple Skleroz (MS), romatizma, Haşimato hastalığı gibi hastalıklarda kullanılabileceğini göstermektedir.

Güçlü ve Ekonomik Bir Tedavi Seçeneği

Prof. Dr. Ayaz, çalışma sonuçlarını değerlendirerek, sülük salgısının mevcut tedavi yöntemlerine göre daha az toksisite gösterdiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, işlenerek ilaç formuna getirilebilecek olması, bu tedavi yöntemini daha da değerli hale getiriyor. Çalışmada “gliadin” ve “sinir sistemi büyüme faktörü” adında iki protein peptidi keşfedildiği vurgulandı.

Uygulama Alanları ve Yan Etkiler

Prof. Dr. Ayaz, sülükten elde edilen bileşenlerin memeli hücrelerinde bulunmasının yanı sıra, diğer hastalıklar üzerindeki etkilerinin de değerlendirileceğini ifade etti. Bu tedavi yaklaşımının, vücuttaki iltihaplı yanıtları dizginleyerek yan etki oranını azaltabileceği düşünülmektedir.

Geleneksel ve Modern Tıptaki Önemi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Hüseyin Ayhan, sülük tedavisinin çok uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bu alternatif tedavi yönteminin modern tıp ile entegrasyonunu araştırdıklarını belirtti. Sülük salgısındaki 106 biyoaktif bileşenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, tedavi alanında yeni umutlar vaat etmektedir.

Gelecek Çalışmalar ve Tedavi Potansiyeli

Sülük tedavisinin, yalnızca mevcut hastalıklar için değil, aynı zamanda koruyucu sağlık tedavisi olarak da kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu alanda daha fazla araştırma ve geliştirme çalışması yapılmasının gerekli olduğunu belirten araştırma ekibi, sülük salgısının ilaç formuna dönüştürülmesi için atımlar atmaya devam edecek.