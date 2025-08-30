DOLAR
Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğünde damada arkadaşı Burhan İnan tarafından takı olarak Hint horozu verildi; anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:58
Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde gerçekleşen düğünde, dünya evine giren Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin kutlaması renkli anlara sahne oldu.

Damadın arkadaşı Burhan İnan, takı olarak damada Hint horozu hediye etti. Bu sürpriz, düğün salonunda bulunan davetliler ve damat tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Damadın ve davetlilerin şaşkınlık yaşadığı o anlar, nikâha katılanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

