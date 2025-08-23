DOLAR
Sümela Manastırı'nda 12'ncisi Ayin Yapıldı — Patrik Pavlos Sofianopoulos Yönetiminde

Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı'nda Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetiminde 12'ncisi gerçekleştirilen ayin icra edildi; idarecilere teşekkür edilip ayin dua ve ilahilerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:09
Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela'da düzenlenen ve 12'ncisi yapılan ayini, Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti.

Sofianopoulos, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kutsal Sümela Manastırı'ndaki ayinin icra edilmesi iznini veren ve gerekli kolaylıkları sağlayan idarecilere teşekkür etti.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.

