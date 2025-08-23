Sümela Manastırı'nda 12'ncisi Ayin Yapıldı — Patrik Pavlos Sofianopoulos Yönetiminde

Sümela Manastırı'nda 12'ncisi Ayin Yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinden Altındere Vadisi'ne bakan tarihi mekan

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela'da düzenlenen ve 12'ncisi yapılan ayini, Patrik Pavlos Sofianopoulos yönetti.

Sofianopoulos, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kutsal Sümela Manastırı'ndaki ayinin icra edilmesi iznini veren ve gerekli kolaylıkları sağlayan idarecilere teşekkür etti.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda ayin yapıldı. Ayini, Patrik Pavlos Sofianopoulos (sol 1) yönetti.