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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:06
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

Dünyaca tanınan Sümeroloji uzmanı ve akademisyen Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'deki özel bir hastanede 110 yaşında hayatını kaybetti. 1914 doğumlu Çığ, son günlerinde sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekteydi.

Yoğun Bakım Süreci

Mezitli ilçesindeki hastaneye kaldırılan Çığ, yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, hayatta kalmayı başaramadı ve hastanede hayata veda etti. Çığ'ın kaybı, bilim dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de...

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Muazzez İlmiye Çığ 108 yaşında, AA muhabirinin sorularını yanıtlamıştı. (AA Arşiv - 21.12.2021)

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