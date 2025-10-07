Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu — Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da

Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 15 Türk aktivist, İsrail'in uluslararası sularda saldırısı sonrası alıkonulup serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Aktivistler, Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan THY uçağıyla saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Apronda TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

Kavuşma anı

Aktivist Sümeyye Sena Polat, otobüsten iner inmez karşısında eski AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat olan annesiyle kucaklaştı. Annesiyle buluşmasının ardından gazetecilere konuşan Polat, ailelerine teşekkür ederek mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"Gazze'deki ablukayı kırana kadar, Gazze özgür olana kadar durmak yok. Gazze'yi yüz kere de yıksalar, yüz birinci kez inşa edeceğiz."

Polat, "Ailelerimizin desteği olmasaydı biz hiçbir şekilde gidemezdik" diyerek, "En önemlisi bütün gözler Gazze'de, ateşkes olana kadar durmak yok" ifadesini kullandı.

İfadeler ve tepkiler

Polat, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyaretinde "Özgür Filistin" sloganı atıldığında bakanın hemen kenara çekildiğini anlattı: "Onlar Gazzelilerden korkuyor. 4-5 yaşındaki Gazzeli çocuklardan bile korkuyorlar... İnşallah günün sonunda silahlara karşı sapan taşları, Gazze kazanacak."

Gazze'nin "sabır ve direnç" olduğunu belirten Polat, Gazzelilerin hücrelerde kıblenin yerini kafes içindeki kuş simgesiyle işaretlediğini aktardı.

Anne İffet Polat'ın değerlendirmesi

İffet Polat, kızıyla kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, Sumud Filosu'nun Gazze'deki ablukayı yıkmak için dünyanın vicdanı olarak yola çıktığını söyledi. "Onlar gerçekten birer kahraman, insanlık tarihine geçtiler" dedi.

Polat, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri kötü koşullarda tuttuğunu hatırlattı ve "Hiç kimse vazgeçmiyor, tekrar filolar hazırlanıyor, şu anda yolda olanlar var. Bu iş büyüyerek devam edecek" ifadesini kullandı.

Kızının tekrar bir filoya katılmak istemesi halinde onu tutamayacağını söyleyen İffet Polat, "Haklı bir davada günün sonunda fedakarlık yapmadan, bedel ödemeden hiçbir zafer kazanılamıyor" diye konuştu. Son olarak, ablukanın fiziksel olarak henüz kırılmamış olabileceğini ama dünyanın yaşananlar sayesinde uyanmaya başladığını belirterek, bu mücadelenin büyüyeceğine inandığını ekledi.

