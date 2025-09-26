Sumud Filosu'nda James Hickey: 'Hükümetler Soykırıma Ortak'

İskoç aktivist James (Jim) Hickey, Küresel Sumud Filosu'nda yer aldığını ve filonun bir sivil insani girişim olduğunu vurguladı. Saulle gemisinden, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarından görüntülü bağlantıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hickey, katılma gerekçesini ve gözlemlerini anlattı.

Filoya katılma gerekçesi ve gözlemler

Filoya yaklaşık 4 hafta önce katıldığını söyleyen Hickey, gemilerin İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunduğu sırada üzerlerinde dronlar uçtuğunu, bunun başlangıçta gözlem amaçlı gibi göründüğünü ancak uluslararası sulara açılmalarıyla birlikte dronların saldırgan hale geldiğini aktardı. Hickey, "(Filodaki) 11-12 gemi hedef alındı. Bazı gemilere çürük yumurtaya benzeyen sülfür kokulu tehlikeli maddeler atıldı." dedi.

Hickey ayrıca bazı gemilere yüksek ses ve ışık yayan bombalar atıldığını anlatarak İsrail'in aktivistlere yönelik şiddetini eleştirdi. "Normal insanlara karşı bu saldırganlığı ve aşırılığı bekliyorduk." ifadesini kullandı ve ana akım Batı medyası ile hükümetlerin sessizliğine tepki gösterdi.

Hükümetlere sert suçlama

Hickey, İngiltere hükümetini ağır sözlerle eleştirdi: "İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı, hükümet üyeleri ve eski yönetimin Lahey'de çok ciddi sorulara cevap vermesi gerekiyor." Ayrıca, filoya katılma nedenini şu sözlerle özetledi: "Birçok etkili ve güçlü insan sessizken ya da işbirliği içindeyken soykırım, etnik temizlik, apartheid ve insan yapımı kıtlıkla karşı karşıya olan onurlu ve güzel Filistin halkına destek için filoya katıldım. Normal insanlar bu görevde yer almak zorunda kaldı. Karşı çıktığımız psikopatlıkla mücadelede yüz yüze geleceğimiz tehlikelerin farkındayız."

Gönüllülerin profili ve dayanışma mesajı

Glasgow'dan gelen, 3 çocuk babası Hickey, kendi aile geçmişi ve filodaki çeşitliliğe dikkat çekti. "Geçmişimizde Britanya İmparatorluğu'nun uyguladığı benzer baskılar var." dedi ve dedelerinin İrlanda'dan kaçış hikâyesiyle Filistin'in yaşadıkları arasında bağ kurdu.

Hickey, filoda dünyanın 45 ülkeden aktivistlerin bulunduğunu, Saulle'de Türk gazeteci, İtalyan psikolog ve Avusturyalı kayakçı gibi isimlerle yolculuk ettiğini belirtti. Filonun gemilerinde Filistinliler için yardım, sevgi mesajları ve dayanışma taşındığını vurguladı.

İsrail iddiaları ve propaganda eleştirisi

İsrail'in filoya yönelik "Hamas filosu" ve "cihatçı girişim" suçlamalarına karşı Hickey, bu tür söylemleri propaganda olarak nitelendirdi: "Bu tür iftira kampanyaları ve yalanlar, siyonist propaganda makinesinin en çok kullandığı enstrümanlardır. Filistin'deki gazeteciler Hamas, doktorlar Hamas, avukatlar Hamas, 5 yaşındaki çocuklar Hamas. Bunu sürekli kullanıyorlar, bu yalanları söylüyorlar bu iftiraları, onlara karşı çıkan herkese atıyorlar."

Hickey, Filistinlilerin 80 yıldır baskı, etnik temizlik ve işgale maruz kaldığını belirterek tarihten örnekler verdi: "Nazilere karşı direnen Fransızlara terörist mi diyeceğiz? İngiltere'ye karşı direnen İrlandalılara ne diyeceğiz? Hepsine terörist etiketi yapıştırılmıştı ancak tarih bize bunların hepsinin propaganda olduğunu öğretti."

Mesajı aileye ve ülkedeki tutum

Olası gözaltı veya saldırı durumunda ailesine iletmek istediği mesajı da paylaşan Hickey, "Aileme, arkadaşlarıma ve benimle ilgili endişelenen insanlara söylemek isterim ki yaptığım hiçbir şey yasa dışı değil. Vicdanımla hareket ettim. Filistin halkıyla omuz omuza durmak zorundayım." dedi.

İngiltere'deki yönetimi eleştirirken özellikle şunları söyledi: "Maalesef İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir korkak. Lahey'de cevaplaması gereken çok ciddi sorular var. ABD Başkanı Donald Trump'tan korkuyor. O koltukta oturmaması lazım. Korkak, kendi halkına ihanet eden, soykırımda aktif şekilde rol alan birisi."

Hickey, son olarak filoyu "tarihi bir hareket" olarak nitelendirip, "Sade vatandaşlar uluslararası bir dayanışma için bir araya geldi. Biz, hükümetlerimizin görmezden gelmeye devam etmenin yanında felaket kapitalizmiyle kar elde ettiği problemleri çözmeye çalışan siyasi ve dini olmayan, şiddet içermeyen insani bir hareketiz." sözleriyle çağrı yaptı ve ülkesinde de sade vatandaşların faşizme karşı durması gerektiğine dikkat çekti.

